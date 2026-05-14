横浜・ランドマークプラザ5階のコラボカフェ「Cafe Fan Base」にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念した『名探偵コナンカフェ』が、7月26日まで期間限定でオープンした。“港町レトロ”をテーマに、限定メニュー＆グッズが登場している。【写真】気になる！蝶ネクタイ型ライスセット＆毛利蘭の苺クリームソーダ■主なメニュー一例（通期）・“風の”ビーフシチューハンバーグ2,190円・蝶ネクタイ型ライ