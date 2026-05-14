読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏が14日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案が13日、参院本会議で審議入りしたことに言及した。成分や効能が市販薬と似た「OTC類似薬」に追加負担を求める制度の創設が柱。75歳以上を対象に医療費の窓口負担割合を決める際に金融所得を反映する仕組みを徹底する。OTC類似薬の新制度は処方された患者に薬剤費