栃木・上三川（かみのかわ）町の住宅にバールのようなものを持った数人が押し入り、住民が次々に襲われ女性1人が死亡しました。14日午前9時半ごろ、上三川町上神主の住宅で「強盗です。家族がバールで殴られた」と住民の男性から通報がありました。警察によりますと、バールのようなものを持った数人が住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）と、息子2人を襲いました。英子さんは搬送後に死亡が確認され、息子2人（30代と40代）