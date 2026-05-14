12年に亡くなった歌手・桑名正博さんとアン・ルイス（69）の長男でミュージシャン・美勇士（みゅうじ）が14日までに自身のインスタグラム更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告した。美勇士は「本日レベル45になりました」と報告。誕生日もパーティーグッズを身に着けた近影を公開した。続けて「まだまだうつ病とパニック障害と戦いながら治療してますが、仕事復帰出来ない中、なんとか配信くらいは頑張ってます」と近況を報