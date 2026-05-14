きょう行われた米中首脳会談の中で習近平国家主席は、双方の経済貿易チームが合意に達したことを明らかにし、「アメリカ側との互恵協力の強化を歓迎する」と強調しました。【映像】米中首脳会談の様子中国外務省の発表によりますと、米中首脳会談で習主席は、貿易摩擦について、「貿易戦争に勝者はいない平等な協議こそ唯一の正しい選択だ」と指摘し、「双方の経済貿易チームは合意に達し、これは世界にとって良い知らせだ」と