ジャガイモ価格の上昇でカルビーがポテトチップスなどを値上げです。9月1日から順次値上げされるのは、ポテトチップスや「じゃがりこ」の一部商品です。25品目で3〜10％程度値上げされるほか、3品目では、内容量を減らす実質値上げが実施されます。ジャガイモや物流費の高騰が要因で、中東情勢の影響によるものではないということです。また、今回の値上げ対象には、インクの使用量を減らすためパッケージをモノクロにする2品目が