川崎市の路上で背後からオートバイで近づき、女性が持っていたトートバッグを奪おうとしたとして46歳の男が逮捕されました。【映像】ひったくり犯行の瞬間＆逮捕された容疑者近くの防犯カメラには犯行の瞬間が映っていました。背後から近づくオートバイ、女性が右手に持っているトートバッグに手を伸ばします。女性はバッグを離さず、およそ8メートル引きずられ、オートバイは逃走しました。山内政孝容疑者（46）は3月、