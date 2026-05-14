高市首相は１４日、自身のＸ（旧ツイッター）で、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていた日本関係船舶１隻が、海峡を通過して湾外に退避したと明らかにした。ＥＮＥＯＳホールディングスは同日、退避したのは大型原油タンカー「ＥＮＥＯＳＥＮＤＥＡＶＯＲ」で、５月末〜６月初旬に日本に到着すると発表した。日本関係の原油タンカーがホルムズ海峡を通過するのは、出光興産子会社の「出光丸」