JAXAは、来月10日に打ち上げるH3ロケット6号機が、日本初の液体燃料エンジンのみの機体だと明らかにしました。【映像】H3ロケット8号機打ち上げの様子有田誠マネージャー「6号機は私たちにとって新たな技術的なチャレンジと同時に、まさに再起をかけた挑戦・戦いである」JAXA＝宇宙航空研究開発機構によりますと来月10日に打ち上げが予定されているH3ロケット6号機は、固体燃料エンジンを使用せず、液体燃料エンジンを3基搭載