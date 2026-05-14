高値が続いたコメの価格が下落していて、飲食店では“おかわり無料”のサービスも復活しました。消費の落ち込みによる「コメ余り」が原因とみられます。家計が助かる一方で、専門家はコスト高に悩む農家への影響を懸念しています。 ■販売は約3割増 価格下がり喜びの声 昼時にはいつも満席となる、三重県桑名市の「とんかつ みそ家」。いわゆる“令和のコメ騒動”の影響で、2025年5月以降取りやめていたご飯