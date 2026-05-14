ワタナベエンターテインメントが手がける表現者集団「CYREN（サイレン）」が9日、東京・代官山ORD．で、ファーストEP「ONE」のリリースを記念した初のショーケース「Page One」を開した。HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIの10代の5人からなる新たなグループ。ジャパニーズ・ヒップホップのレジェンドであるDJ HAZIME氏、DABO氏（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）を制作陣に迎え、ビジュアル撮影はcherry chill will．氏が担当。こ