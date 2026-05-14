目黒蓮がブランドアンバサダーを務める「FENDI」のスペシャル企画「JOURNEY - “旅路“」第2弾ムービーが公開された。目黒が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】目黒蓮、カナダでの撮影の様子を投稿髪が伸びたショットに「美人でイケメン」「色気増して最高」と反響） 101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒の軌跡