トランプ・モバイル（Trump Mobile）は2026年5月13日、自社ブランドのスマートフォン「T1 Phone」の発送を今週から順次開始すると、公式Xで発表した。 【画像あり】ゴールドの筐体に「TRUMP MOBILE」のロゴ本体外観 投稿には実機を映した約1分20秒の動画が添えられており、T1 Phoneの外観が複数のアングルから確認できる。背面はゴールドカラーの金属調仕上げで、下部に白い星条旗と「TRUMP MOBIL