大谷のスパイクに注目が集まった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月13日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回105球、4安打無失点8奪三振と好投し、今季3勝目を挙げると、防御率も0.82で、両リーグトップに再び浮上した。【写真】「ここにいたー」大谷翔平のスパイクに刺繡されたデコピンをチェック“愛犬”とともに戦った。大谷のスパイクにはデコピンが刺繍されており、『MLB公式サイト』のXはそ