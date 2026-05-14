山口氏は移籍した巨人時代に先発として最多勝にも輝いた（C）産経新聞社DeNAベイスターズで守護神を務めるなど巨人、ブルージェイズ含め日米で活躍した山口俊氏が5月9日放送の「ジャンクSPORTS」（フジテレビ系列）に出演。2016年のシーズンオフにFA宣言した際の出来事を振り返った。【動画】さすがの一振り！通算300号となる逆転サヨナラアーチを放った坂本複数球団から声をかけられる中で巨人への移籍を決めた山口氏だが番組