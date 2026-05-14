松のやの新メニューとして、松屋の人気メニューであるうまトマハンバーグとコラボした「国産雪国育ちうまトマロースかつ」が2026年5月13日に登場しました。甘くてやわらかい食感の「国産雪国育ちロースかつ」とにんにくが効いたうまトマソースを合わせた食欲を刺激する一品に仕上がっているとのこと。さらにチーズを追加した「国産雪国育ちチーズうまトマロースかつ」もあったので、両方とも食べてどんな味がするのか確かめてみま