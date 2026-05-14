◆ＮＰＢチャレンジカップ信濃グランセローズ―巨人３軍（１４日・しんきん諏訪湖スタジアム）巨人３軍は１４日、午後６時開始のナイターでＢＣリーグの信濃戦に臨む。豊橋中央出身の育成ルーキー松井蓮太朗捕手がＤＨで１番に入った。巨人スタメンは以下の通り。【巨人】１（指）松井２（二）北村３（右）フェリス４（三）竹下５（中）笹原６（遊）村山７（捕）坂本達８（左）相沢９（一）田上Ｐ・堀江