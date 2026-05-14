作家でタレントの志茂田景樹（86）が14日、自身のXを更新。若かりし日の爽やかな自身の姿を披露した。【動画】「イケメンすぎる！」若かりし日の“空を見上げる”ショットを披露した志茂田景樹志茂田は「人に高望みをするな。自分にしてみようよ。自分になら少々高望みをしても 本気の本気なら達成できる。人はそれを見て見習う。自分を変えれば人も変えられるのだ。（カゲキファッションになる前の僕です）」とつづり、黒の衣