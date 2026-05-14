◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）をすくい投げ、自身初の初日からの５連勝とした。過去６勝３敗の相手に、鋭い出足で押し込み、左から投げた。２横綱、１大関が休場の場所で、白星を積み重ねている。前日は、西前頭２枚目・一山本（放駒）に押し込まれ、ヒヤリとする場面もあったが、落ち着いて、はたき込んだ。「勝ち方がよくなかった」と反省し、この日の一