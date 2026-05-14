◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)試合後に大谷翔平選手が自身のバッティングについてコメントしました。この日の大谷選手はジャイアンツ戦に投手専念で登板すると、7回無失点と好投。防御率『0.82』とメジャートップに浮上し、今季3勝目をあげました。その大谷選手は、日本時間15日に行われるジャイアンツ戦には休養のためベンチスタートになることが濃厚となっています。それについて大谷選