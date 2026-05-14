女子プロゴルフツアーのＳｋｙＲＫＢレディスは１５日から３日間、福岡・福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で行われる。前週のワールドレディスサロンパスカップでメジャー初優勝（ツアー通算５勝目）を果たした河本結（リコー）は１４日、プロアマ戦で調整。全選手がオーバーパーだった激戦を制した直後でも喜びは控えめに「今週もオフから取り組んできたことをやりきるしかない」と２週連続Ｖへの抱負を語った。プ