中東情勢の緊迫化により深刻な問題と化している“ナフサ”不足。5月12日には、ナフサの調達不安定化を受けて、カルビー株式会社が「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計14商品のパッケージを白黒の2色に変更すると発表した。『わさビーフ』燃料の調達が困難ポテトチップスシェアでカルビーに次ぐ、2位に位置づける株式会社湖池屋は週刊女性PRIMEの取材に対し、「現状はパッケージの白黒への変更等は予