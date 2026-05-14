◇プロ野球セ・リーグ巨人4×-2広島(13日、福井)巨人は延長12回に坂本勇人選手のサヨナラ3ランホームランが飛び出し、劇的勝利。少年野球時代からお互いを知る田中将大投手がお祝いのメッセージを同日、自身のInstagramに投稿しました。1-1の延長12回に勝ち越し点を許した巨人。しかし、直後の攻撃で、連打で好機をつくり、坂本選手が劇的サヨナラ3ランホームラン。通算300号のメモリアルアーチで4時間43分の激闘に決着がつきま