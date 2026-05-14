◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）ここまで4戦全勝の大関の霧島（30＝音羽山部屋）は5日目も危なげなく勝って5連勝とした。この日の相手は東前頭3枚目の平戸海（26＝境川部屋）。頭からあたってそのまま土俵際に追い込むと、そのまま左腕をうまくかえし、豪快なすくい投げで相手を転がした。これで初日から5戦全勝は東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）と霧島の2人だけに。前日まで全勝だった東小結