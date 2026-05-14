ウーバーイーツのアプリ上に表示された、ローソンの宅配飲食店「スパゲッティの小屋」ローソンがコンビニの店舗で手がける宅配専門の飲食店事業について、全都道府県での展開が実現する見通しとなったことが14日、分かった。2027年2月末までに45都道府県の約2300店舗まで増やし、残る高知、沖縄も両県内の加盟店と調整がつき次第、導入する方針だ。コンビニの深夜営業と店舗網を生かし、人手不足で店舗運営に制約がある外食チェ