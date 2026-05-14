１４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０８銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円９２〜９３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円８８〜９２銭で大方の取引を終えた。