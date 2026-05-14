◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）にはたき込まれ、初黒星となった。過去１０勝６敗の相手に低く当たったが、相手の左からのいなしにばったりと手をついた。自ら口にする「下から攻める」取り口で、勝ち星を重ねてきた。前日も押し相撲の東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を鋭い踏み込みから圧倒するなど、好調さを示していたが、この日は頭が下がりすぎたところを