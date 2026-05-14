JFA（日本サッカー協会）は14日、なでしこジャパン（日本女子代表）の新監督が、狩野倫久氏に決まったことを発表した。現在49歳の狩野氏はこれまでに各年代別のなでしこジャパンで指揮を執った経験を誇る。U−20日本女子代表監督としては、FIFA U-20女子ワールドカップ コロンビア2024で準優勝へ導いた。また、なでしこジャパンとは別チーム扱いではあるものの、2023年開催のアジア競技大会では日本女子代表を率いて優勝を果た