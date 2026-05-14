ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の探偵としてもおなじみの女性落語家・桂二葉が、超大物とそっくりだった若手時代のヘアスタイルを披露した。１３日に自身のＳＮＳに新規投稿。「繁昌亭に初めて出させていただいた時の写真」として、高座の袖から撮影された２枚の貴重ショットを公開した。ピンクの着物姿の二葉は、扇子と手ぬぐいを手元に配置。目を引くのはヘアスタイルで、若かりし頃の笑福亭鶴瓶をほうふつさせるア