メ～テレ（名古屋テレビ） 口座情報を売買する広告をテレグラムで発信したとして愛知県警は福岡県の41歳の男を逮捕しました。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは福岡県北九州市の作業員、森田正人容疑者（41）です。 警察によりますと、森田容疑者は今年2月、「金融機関の口座を買い取る」という趣旨の内容の広告を秘匿性の高い通信アプリ、テレグラムで発信した疑いが持たれています。 調べに対し