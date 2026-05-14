愛知県江南市で、指定のごみ袋が品薄となっています。中東情勢による原料不足などの影響はなく買いだめが原因とみられ、消費者の冷静な行動が求められています。 ■売り切れのスーパーでは“お詫びの紙”が 江南市の可燃ごみ指定袋が、4月下旬からスーパーやドラッグストアなどで品薄の状態になっています。（リポート）「市が指定する可燃ごみ袋が売られているはずですが、全く置かれ