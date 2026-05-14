ラッパーのDok2と歌手のイ・ハイのデート現場が目撃され、話題を集めている。最近、韓国のSNSには、Dok2とイ・ハイが甥と一緒に時間を過ごしている様子が投稿された。【写真】イ・ハイ♡Dok2、デート現場公開された写真の中でイ・ハイは、子どもを優しく抱きかかえており、バスケットボールを椅子代わりにして休憩している姿も収められている。さらにDok2は、子どもを抱くイ・ハイの姿をスマートフォンで撮影し、愛情あふれる