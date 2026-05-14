月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんに夏先取りメイクに挑戦してもらいました。ヘルシーなツヤ肌を演出するラメやパール入り、涼しげな寒色系など、夏コスメが気になってくる時期。れんたんの夏メイク計画は？ラメ使いが決め手！ 夏先取りメイクコスメ売り場でラメやパール入りの限定色を見かけるようになると、夏が近づいてきたなっていう感じがしますね！ 今回挑戦した「夏先取りメイク」も