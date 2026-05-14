α7R VI ソニーから登場したミラーレスカメラ「α7R VI」。「Resolution」をコンセプトにした、高解像度を軸に設計されているRシリーズの新製品だ。今回、メディア向けに行なわれた体験会で実機に触れてきたので、改めて注目のポイントと、動画性能面での進化点をまとめた。 α7R VIの注目ポイントを動画撮影軸でまとめると以下の通り。 有効最大約6,680万画素の積層型センサー「Exmor RS