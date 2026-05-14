全国の教師が児童の盗撮画像をSNSで共有していた事件。検察は、横浜の元教師の男に懲役10年を求刑しました。横浜市の元小学校教師・小瀬村史也被告(38)は去年1月、勤務先の小学校で女子児童の下着を盗撮しSNSで共有したほか、児童のリコーダーに体液をかけるなど30の罪に問われ、いずれも起訴内容を認めています。14日の裁判で、検察側は「教員の立場を悪用して盗撮した画像をグループに共有し、互いに称