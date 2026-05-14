１４日、トランプ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。１４日、記念撮影に応じる習近平主席（右）とトランプ大統領。（北京＝新華社記者／丁林）１４日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトランプ大統領（左）の歓迎式典を行う習近平主席。（北