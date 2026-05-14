「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜」と書き出しためるる。ミニ丈のタイトスカートで美脚をアピールした姿をアップした。ファンからは「ねえかわいい」「めるのふく可愛すぎる」「スタイル良すぎる」「かわいすぎ」「ファッションセンスが素敵です」などのコメントが寄せられ