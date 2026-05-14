小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」は14日に2日目の開催が行われた。地元の川口雄太（29＝徳島・117期）が準決勝戦11R、鋭く仕掛けて押し切った石原颯に続いて2着。S級では地元となる初の決勝戦進出を決めた。今節は初日に自力戦で鋭く捲って1着。準決では番手回りで2着。それぞれ違う戦い方でも、しっかり結果を残している。「自力の時でも番手の時でもいい判断ができているし問題ない」ときっぱり。地