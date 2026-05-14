ホンダは昨年度の決算を発表し、営業損益、最終損益ともに上場以来初めてとなる赤字となりました。ホンダが14日に発表した昨年度の通期決算は、本業のもうけを示す営業損益が4143億円の赤字、最終損益が4239億円の赤字となりました。ともに、1957年の上場以来、通期では初の赤字です。ホンダは今年3月、北米でのEV開発を中止するなどのEV戦略の見直しを発表していて、このEV関連の損失が営業損益をおよそ1兆4500億円押し下げました