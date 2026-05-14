宝塚歌劇団の元星組トップスター、瀬戸内美八（79）が14日、大阪市内で朗読歌劇「心中・恋の大和路」（7月2、3日＝兵庫県立芸術文化センター）の取材会を行った。忠兵衛・梅川の心中ものとして有名な近松門左衛門「冥途の飛脚」を原作にした宝塚の名作舞台。瀬戸内がトップだった1979年11月に初演され退団後も演じてきた。「忠兵衛は自分の分身」とも言い切る瀬戸内は「これだけ年を重ねても、またこの役をやらせて頂けるの