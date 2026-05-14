１３日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、１時間通しの新企画「極寒街中野球拳」が行われた。極寒の日の早朝、ＴＢＳに集められた藤本敏史、みなみかわ、庄司智春、おたけに、企画進行の若林有子アナが、１０時間後に群馬県の極寒雪山に連行すると通告。薄着で来てしまった４人に、雪山連行までの間に街中に出て、一般人と衣服を賭けて野球拳対決をして、着衣を増やして防寒対策を行うルールが説明された。なぜか街中の