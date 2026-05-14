災害対策の司令塔となる「防災庁」を設置する法案が、衆議院の委員会で可決されました。高市総理：防災庁は、徹底した事前防災と発災時の対応から、復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担う。法案は、内閣総理大臣をトップとする防災庁を設置し、事務の統括役として防災大臣を置く内容で、衆議院の災害対策特別委員会で採決が行われました。法案は来週の衆議院本会議で可決された後、参議院に送られます。政府は、2026年