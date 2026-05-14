ILLIT（アイリット）が、ポップの本場・米国でも認められた。12日に発表された米ビルボードの最新チャート（16日付）で、自己最高順位を更新した。4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」が、アルバムのメインチャート「ビルボード200」で26位にランクイン。初ミニアルバム「SUPER REAL ME」が93位、2枚目ミニアルバム「I'LL LIKE YOU」が94位、3枚目ミニアルバム「bomb」は171位だった。また「MAMIHLAPINATAPAI」は、ビルボード「