ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！限られた時間の中で、バラバラになった文字を正しい順番に並び替えてみましょう。一見すると意味不明な文字列も、視点を変えるだけで意外な単語が見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、さっそくチャレンジしてみましょう！問題：「り か ざ く び」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り か ざ く びヒント：最後の文字は「り」答えを見る↓↓