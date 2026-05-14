潜水艦の意外なサイズ感が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】全長76.2mの潜水艦が市街地にドーン！「潜水艦って意外とデカいよね。 市街地に置くとデカさを実感できる。」と、その模様を紹介したのはベルカ宇宙軍さん（@noradjapan）。ベルカさんが紹介したのは、広島県呉市のてつのくじら館（海上自衛隊呉史料館）。海上自衛隊で就役していた、ゆうしお型潜水艦の「あきしお」（SS-579）が屋外展示されており、全長