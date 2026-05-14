湖南省長沙市にある三一智連大型トラック産業パークのスマート生産ラインは活気に満ちていた。100台以上の溶接ロボットが精確に作業し、700台以上のAGV（無人搬送車）が効率的に行き来し、6分ごとに新エネ大型トラックがラインオフしていた。新華網が伝えた。スマート化とグリーン化への更新および高度化を経て、伝統産業をモデル転換を通じて生まれ変わらせている。三一智連大型トラックの今年第1四半期のけん引車輸出は前年同期