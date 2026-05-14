国連教育科学文化機関（ユネスコ）が5月12日に発表した初の「高等教育グローバルトレンド報告」によると、過去20年余りで、世界の高等教育在籍者数は2倍以上に増えました。146カ国の最新データに基づいてまとめられたこの報告書によると、世界の高等教育在籍者数は2000年の約1億人から2024年には2億6900万人に増え、高等教育適齢人口の約43％を占めるようになりました。一方、明らかな地域差も確認され、西欧と北米の若者の高等教