マーケティング支援事業を展開するoneは、全国の18歳以上の女性で、昭和または令和に子育てをした方・している方を対象に「昭和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：八千草薫2位は、俳優の八千草薫さんでした。俳優として、ホームドラマや映画で演じた母親役の印象が強く選出されました。「やさしく温