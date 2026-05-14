hitomiが、新曲「Tokey-Dokey」を5月20日に配信リリースする。 （関連：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ古市憲寿が歌詞を読み解く） 同楽曲は、レーベルメイトであるNikoんによる提供楽曲。また、全国ネットドラマ『鬼女の棲む家』（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌となっている。ドラマが描く1人の主婦の暇つぶしが社会を動かしてしまうという万能感や快楽、その危うさ