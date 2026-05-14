Image: CryptoFX / Shutterstock.com 最近、ゲーミング業界でアツくかわされるXbox復活熱望論。なぜXboxの魅力は落ちたのか、ゲーマーたちは何を望むのか、次世代Xboxに何を期待するのか…。少なくとも、AIのプレイサポート機能が求められていないことは、ゲーマーもXboxの中の人もわかっているみたい。XboxでのCopilot開発は中止Xboxのトップ、今年2月にCEOに就任したAsha Sharma氏が自身の